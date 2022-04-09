Российские корабли подбили сухогруз, намеревавшийся эвакуировать иностранных наемников

Российские корабли подбили сухогруз, который намеревался эвакуировать иностранных наемников и главарей националистов из порта Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В порт попытался пробиться сухогруз "Апачи". Но после ударов артиллерии экипаж вышел на связь и выполнил требования российских военных.

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