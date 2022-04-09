Венгрия выступила за независимое и беспристрастное расследование событий в Буче, заявил пресс-секретарь венгерского премьера Виктора Орбана.

Тем временем в российском Минобороны сообщили о новых провокациях, которые украинские националисты готовят в городе Ирпень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.