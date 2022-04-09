Эксперт прокомментировал готовящуюся в Ирпене провокацию

Власти Украины готовят новую провокацию против российских военных в Ирпене. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что военные РФ покинули город более недели назад.

Ситуацию прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.