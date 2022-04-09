ВС РФ освободили 14 моряков, которых удерживали в порту Мариуполя

Российские военные освободили 14 моряков, которых удерживали в порту Мариуполя. Выход в море был заминирован. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Речь об экипаже судна "Азов Конкорд", который с 24 февраля не выпускали вооруженные силы Украины. Сейчас моряков эвакуируют в безопасное место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.