Культурная, спортивная и образовательная блокада России невозможна – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Происходят попытки разорвать единое гуманитарное, образовательное, культурное и спортивное пространство. Об этом в интервью газете "Известия" заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
По его словам, такая русофобия обречена на то, чтобы не быть долгой.
"Культурная, спортивная, образовательная блокада России невозможна. Хотя бы по тому, какой вклад мы делали и будем делать в развитие мировой культуры и спорта", – подчеркнул Вершинин.
Ранее он заявил, что без России вся архитектура международных отношений рассыпется. Замглавы МИД РФ добавил, что Россия играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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