В МИД РФ заявили, что без России вся архитектура международных отношений рассыпется

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что без России вся архитектура международных отношений рассыпется. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".
По его словам, Россия играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений.
"Если взять состав СБ ООН, в нем есть недопредставленность важных стран, которые находятся в Африке, Азии, Латинской Америке. И, наоборот, там есть перепредставленность стран Запада. И получается, что они за счет своего арифметического количества могут проводить решения, которые, мы уверены, не отвечают целям и интересам международного сообщества", – сказал Вершинин.
Он отметил, что право вето очень важно для нахождения взвешенных решений, которые отвечали бы задачам урегулирования в интересах международного сообщества.
Кроме того, замглавы МИД пояснил, что санкции как инструмент давления на Россию нелегитимны и не дадут результата.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Политолог рассказал о влиянии вводимых санкций на РФ
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