Кадыров пообещал 1 млн долларов за координаты двух батальонов на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в 1 миллион долларов за информацию о местонахождении двух добровольческих батальонов на Украине. По его словам, деньги за данные о координатах готов пожертвовать меценат.

"Объявляю миллион долларов <...> тому, кто скажет, где находятся эти так называемые шейх-мансуровский и дудаевский батальоны. <...> Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман. Или головы на отсек", – сказал Кадыров в аудио-сообщении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, в состав данных батальонов в настоящее время преимущественно входят так называемые ичкерийский, грузинский и другие батальоны преступников.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале "конкретной" специальной операции России на Украине, а также предложил ВСУ сдаться или бежать.

До этого Кадыров рассказал об успешной демилитаризации, денацификации и "дешайтанизации" Украины. Он отметил, что уничтожена большая часть техники, артиллерии, а также живой силы противника. Он подчеркнул, что подобная положительная динамика наблюдается повсюду.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.