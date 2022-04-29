Кадыров рассказал, какой лидер нужен Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Украине сейчас не хватает такого лидера, каким был первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"От полного уничтожения нас сумел спасти только сильный и дальновидный лидер <...> Ахмат-Хаджи Кадыров. Благодаря ему и президенту России Владимиру Путину мы сумели выбраться из жерл военной мясорубки, которую крутила зловещая заокеанская рука", – написал политик в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что в 90-е годы Чечню хотели сделать плацдармом для ослабления России, в результате чего в республике возник полный хаос, разруха и засилье международных террористов.
Глава Чечни отметил, что его удивляет тот факт, что среди 44-миллионого населения Украины нет ни одного достойного кандидата, который не позволил бы странам Запада использовать украинский народ против России.
"Я надеюсь, что украинцы все же одумаются и вернут контроль над государством в свои руки. Если нет, то эту миссию выполнит президент России, а мы всецело поддержим его в этом благородном деле", – заключил Кадыров.
Ранее глава Чечни заявил о начале "конкретной" специальной военной операции России на Украине, а также предложил ВСУ сдаться или бежать.
До этого Кадыров рассказал об успешной демилитаризации, денацификации и "дешайтанизации" Украины. Он отметил, что уничтожена большая часть техники, артиллерии, а также живой силы противника. Он подчеркнул, что подобная положительная динамика наблюдается повсюду.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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