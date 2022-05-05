Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ударные вертолеты Ка-52 Вооруженных сил РФ совершили ночной рейд на украинский опорный пункт. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Летчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружением по выявленному пункту управления и опорному пункту ВСУ. В результате боевого применения был уничтожен пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники на опорном пункте ВСУ", – говорится в сообщении.

Экипажи вертолетов использовали приоры ночного видения. В Минобороны уточнили, что в ходе спецоперации на Украине вертолетчики также выполняют задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, а также поддержке подразделений с воздуха.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ сбили шесть украинских беспилотников и два реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

