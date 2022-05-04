ВС РФ сбили два реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч"

ВС РФ сбили 6 украинских беспилотников и 2 реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники. Подробнее о ходе специальной военной операции на Украине – в эфире телеканала Москва 24.



