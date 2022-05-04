"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы между Москвой и Дели с 5 мая

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Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в Индию с 5 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Рейсы из Москвы в Дели будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а из Дели в Москву самолеты будут летать по понедельникам и пятницам. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также в офисах продаж и у агентов.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Стамбул и Анталью с 6 мая. Лайнеры Airbus A330 будут выполнять рейсы в Анталью и Стамбул до двух раз в день.

Также авиакомпания возобновит регулярные рейсы из Москвы на Мальдивские острова с 13 мая. Рейсы будут выполняться каждый день на самолетах Airbus A330.