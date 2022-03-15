"Аэрофлот" организует вывозные рейсы из ОАЭ, Таиланда и Сейшел

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" организует специальные рейсы для возвращения туристов из ОАЭ, Таиланда и Сейшельских островов. Об этом сообщается на сайте компании.
Предложением смогут воспользоваться туристы, которые имеют билет "Аэрофлота" туда и обратно с использованным сегментом из России.
Так, 17 марта планируется выполнить рейс из Дубая в Москву. Самолет вылетит в 10:50 по местному времени. На следующий день состоятся рейсы из Бангкока (в 13:35 по местному времени) и Виктории (в 22:20 по местному времени).
Отмечается, что пассажиров оповестят о рейсах через автоматизированную систему сообщений по телефону, почте или СМС. Туристов призвали заранее проверить введенные данные и в случае ошибки изменить информацию в разделе "Управление бронированием" на сайте компании.
После получения соответствующего сообщения пассажиру необходимо подтвердить свое согласие на перевозку, позвонив по телефонам +7 (495) 223-55-55, 8 (800) 444-55-55.
"Воспользоваться бронированием на специальные рейсы возможно только один раз. Пассажиры, отказавшиеся по тем или иным причинам от предложенного варианта перелета, будут исключаться из списка для бронирования на специальные рейсы", – говорится в сообщении.
На прошлой неделе глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туроператоры в ближайшие недели вернут в Россию всех организованных туристов, находящихся за рубежом. Она напомнила, что организованным туристам, находящимся за рубежом, нужно быть на связи с представителем своего туроператора.
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