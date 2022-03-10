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туризм

16:07

В Ростуризме назвали сроки возвращения всех организованных туристов в РФ

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туроператоры в ближайшие недели вернут в Россию всех организованных туристов, находящихся за рубежом. Об этом говорится в сообщении главы Ростуризма Зарины Догузовой в телеграм-канале.

"Сейчас туроператоры за свой счет продлевают туристам проживание и подбирают подходящие варианты стыковочных рейсов для возвращения домой. Клиенты туроператоров уже активно возвращаются в Россию. Мы планируем, что все туристы по линии туроператоров вернутся в Россию в ближайшие недели", – написала Догузова.

Она напомнила, что организованным туристам, находящимся за рубежом, нужно быть на связи с представителем своего туроператора.

Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры. О приостановке полетных программ за рубеж уже сообщили "Аэрофлот", "Победа" и Nordwind.

Россияне начали отказываться от зарубежных поездок

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