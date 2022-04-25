"Аэрофлот" возобновит рейсы на Мальдивы с 13 мая

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Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы на Мальдивские острова с 13 мая. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы будут выполняться каждый день на самолетах Airbus A330.

"Продажа билетов на рейсы открыта. Забронировать и купить билеты возможно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра 8 (495) 223-55-55 (Москва), 8 (800) 444-55-55 (звонок по России бесплатный), в офисах собственных продаж авиакомпании и у уполномоченных агентов", – говорится в сообщении.

1 мая авиакомпания "Россия" приступила к выполнению регулярных прямых рейсов из Москвы в Ереван из Шереметьево. Полеты осуществляются на ежедневной основе. Авиакомпания эксплуатирует воздушные суда российского производства Sukhoi Superjet 100.

В свою очередь, Минпромторг намерен оценить возможности производства деталей для иностранных самолетов в России, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus. Ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. Росавиация направила в компании такую просьбу.

