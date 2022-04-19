Альянс Oneworld приостановил членство российской S7 Airlines

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Авиационный альянс Oneworld принял решение приостановить членство российской авиакомпании S7 Airlines из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей альянса.
По данным Oneworld, российский авиаперевозчик был удален из перечня участников альянса на сайте компании. Таким образом, клиентам авиаальянса больше не будут доступны преимущества при полете с S7.
S7 Airlines, в свою очередь, заявил, что с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения.
"В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом Oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и Oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Привилегии в рамках альянса Oneworld будут временно недоступны", – отмечается в заявлении S7.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит более 19 миллиардов рублей на поддержку авиаперевозчиков. Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что борьба с последствиями санкций обходится авиакомпаниям очень дорого.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: