Альянс Oneworld приостановил членство российской S7 Airlines

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Авиационный альянс Oneworld принял решение приостановить членство российской авиакомпании S7 Airlines из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей альянса.

По данным Oneworld, российский авиаперевозчик был удален из перечня участников альянса на сайте компании. Таким образом, клиентам авиаальянса больше не будут доступны преимущества при полете с S7.

S7 Airlines, в свою очередь, заявил, что с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения.

"В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом Oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и Oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Привилегии в рамках альянса Oneworld будут временно недоступны", – отмечается в заявлении S7.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит более 19 миллиардов рублей на поддержку авиаперевозчиков. Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что борьба с последствиями санкций обходится авиакомпаниям очень дорого.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями.