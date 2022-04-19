"Аэрофлот" объявил распродажу билетов по РФ для держателей ваучеров, выданных в пандемию

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Компания "Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проведет распродажу билетов для держателей электронных ваучеров, которые были выданы в период пандемии коронавируса, сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

Уточняется, что скидка составит до 50%, акция распространяется на авиабилеты в период с 1 июня по 15 сентября 2022 года.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что россияне, планировавшие свой отпуск в южных городах РФ, могут вернуть даже невозвратные билеты из-за временного ограничения полетов. По словам Барзыкина, для возврата денег нужно обратиться в авиакомпанию лично либо отправить заявку через ее сайт.

Кроме того, при возникновении дополнительных вопросов, можно позвонить туда по общему номеру. Клиента переключат на специалиста, который поможет оформить возврат, добавил вице-президент РСТ.