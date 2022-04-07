"Аэрофлот" работает без изменений, несмотря на санкции США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает осуществлять свою операционную деятельность в соответствии с полетной программой. Об этом заявил перевозчик в телеграм-канале.

В заявлении подчеркивается, что приоритетами компании были и остаются: безопасность, пунктуальность и комфорт пассажиров.

Ранее министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против авиаперевозчиков России "Аэрофлота", Azur Air и Utair. Согласно документу американского ведомства, три данных постановления о временном отказе не разрешают этим организациям принимать участие в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, в том числе экспорт и реэкспорт из США.

"Срок сегодняшних постановлений составляет 180 дней и может быть продлен", – говорится в заявлении.

До этого власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. При этом новые санкции против банков не коснутся оплаты российских энергоносителей. Также США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.