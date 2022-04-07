Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

07 апреля, 23:33

"Аэрофлот" работает без изменений, несмотря на санкции США

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает осуществлять свою операционную деятельность в соответствии с полетной программой. Об этом заявил перевозчик в телеграм-канале.

В заявлении подчеркивается, что приоритетами компании были и остаются: безопасность, пунктуальность и комфорт пассажиров.

Ранее министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против авиаперевозчиков России "Аэрофлота", Azur Air и Utair. Согласно документу американского ведомства, три данных постановления о временном отказе не разрешают этим организациям принимать участие в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, в том числе экспорт и реэкспорт из США.

"Срок сегодняшних постановлений составляет 180 дней и может быть продлен", – говорится в заявлении.

До этого власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. При этом новые санкции против банков не коснутся оплаты российских энергоносителей. Также США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

"Аэрофлот" снизит цены на перелеты по России

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать