Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Сочи

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Сочи можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 предлагает улететь в Сочи за 17 713 рублей вместо 11 999 рублей ранее. У "Аэрофлота" также увеличился ценник. Теперь минимальный тариф составляет более 23 тысяч рублей.

"Победа" тоже подняла стоимость за билет – 17 999 вместо 11 999 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.