Пассажиры и сотрудники метро Москвы воспользовались системой Face Pay более 19 млн раз

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажиры и сотрудники Московского метрополитена более 19 миллионов раз воспользовались сервисом оплаты проезда лицом Face Pay с момента его запуска. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"C 16 марта Face Pay заработал на станции Кутузовская МЦК, а скоро начнем закрытое тестирование на наземном транспорте", – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, московские власти в сотрудничестве с компанией VisionLabs и банком ВТБ выполняют поставленную Владимиром Путиным задачу по внедрению российских технологий в столичный транспорт.

"Пример нашего сотрудничества – сервис Face Pay, современный и удобный способ оплаты проезда и полностью отечественная разработка. Платежные данные хранятся только на стороне банка ВТБ и защищены по общепринятому в мировой индустрии платежных карт протоколу безопасности. Сама система находится под полным контролем правительства Москвы, отключить ее из-за рубежа невозможно", – добавил Ликсутов.

Face Pay заработал на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения".

