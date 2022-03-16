Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
На Московском центральном кольце (МЦК) стартовал первый этап системы Face Pay. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
С 16 марта система заработала на трех турникетах в каждом вестибюле станции Кутузовская. Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что это надежный и удобный способ оплаты проезда, созданный российскими специалистами по поручению Сергея Собянина.
"Мы продолжаем развивать оплату по биометрии, которой уже пользуются более 80 тысяч пассажиров метро. По нашим прогнозам, в ближайшие 2–3 года до 15% пассажиров выберут этот способ оплаты. Уже в апреле начнем тестировать Face Pay на наземном транспорте – пока с участием наших сотрудников", – рассказал Ликсутов.
Он также добавил, что власти готовят запуск системы на Московских центральных диаметрах (МЦД).
Ранее Максим Ликсутов сообщил, что летом в столичном метро обновят все турникеты для приема банковских карт в рамках национального проекта "Цифровая экономика". На данный момент в метро установили 34 новых контроллера зон проходов.
Систему Face Pay запустили на станции МЦК Кутузовская
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