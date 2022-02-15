Приложение "Московский транспорт" стало победителем конкурса World Summit Award

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Приложение для смартфонов "Московский транспорт" стало одним из лучших проектов, представленных на международном конкурсе инновационных проектов World Summit Award, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Приложение "Московский транспорт" признали лучшим на международном конкурсе инновационных проектов World Summit Award в категории Smart settlements and urbanization. Мы обошли проекты из 182 стран мира, 380 номинаций и стали одними из 40 победителей", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что WSA – это уникальная система наград, созданная в рамках Всемирного саммита ООН по информационному обществу. C 2003 года она отбирает и продвигает цифровые проекты.

Используя приложение "Московский транспорт", жители столицы могут заказать и оплатить поездку в сервисе "По пути", пройти регистрацию в Face Pay, активировать удаленное пополнение "Тройки" и воспользоваться другими опциями.

"Наш сервис делает удобнее передвижение по Москве, что отметили и международные эксперты", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что по поручению Сергея Собянина продолжается развитие данного приложения. Его планируют дополнить новыми опциями, которые повысят мобильность москвичей.

Ранее "Метро Москвы"‎ получило награду всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2022 в номинации "Логистика и транспорт". Сервис "Метро Москвы" также признавали лучшим среди 2 500 претендентов в категории "Приложение для госсектора" на международной премии AVA Digital Awards 2021 в Далласе.

Недавно в приложении появилась возможность покупать билеты на междугородние и международные рейсы автобусов. Для покупки билета через данный сервис нужно открыть личный кабинет приложения, нажать на "Купить билет" в разделе "Междугородние автобусы", выбрать направление, дату и нужный рейс. После этого необходимо заполнить все данные о пассажире и оплатить покупку.