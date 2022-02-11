В приложении "Метро Москвы" теперь можно купить билеты на международные автобусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В приложении "Метро Москвы" появилась возможность покупать билеты на междугородние и международные рейсы автобусов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

"Никаких очередей – быстро, просто и безопасно для здоровья. Все, что нужно для покупки, – ваш смартфон с последней версией приложения (Google Play, App Store)", – говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что благодаря переводу городских автовокзалов в инфраструктуру метро здесь появляются те же услуги, которыми могут воспользоваться пассажиры метрополитена.

Среди таких услуг – бесплатный Wi-Fi, обновленная навигация, новые точки продажи билетов и информационная стойка на автовокзале "Центральный", а теперь еще возможность покупки билета с помощью приложения.

Для покупки билета через сервис "Метро Москвы" нужно открыть личный кабинет приложения, нажать на "Купить билет" в разделе "Междугородние автобусы", выбрать направление, дату и нужный рейс. После этого необходимо заполнить все данные о пассажире и оплатить покупку.

В декабре прошлого года билеты на любые междугородние автобусы стало возможно приобрести в северном вестибюле станции столичного метро "Орехово" и на выходе к автовокзалу из метро "Саларьево". Кроме того, сообщалось, что купить билеты на междугородние автобусы можно и на онлайн-сервисах, в кассах автовокзалов и на Павелецком вокзале у выхода из метро к поездам.