В приложении "Метро Москвы" теперь можно купить билеты на международные автобусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В приложении "Метро Москвы" появилась возможность покупать билеты на междугородние и международные рейсы автобусов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"Никаких очередей – быстро, просто и безопасно для здоровья. Все, что нужно для покупки, – ваш смартфон с последней версией приложения (Google Play, App Store)", – говорится в сообщении.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что благодаря переводу городских автовокзалов в инфраструктуру метро здесь появляются те же услуги, которыми могут воспользоваться пассажиры метрополитена.
Среди таких услуг – бесплатный Wi-Fi, обновленная навигация, новые точки продажи билетов и информационная стойка на автовокзале "Центральный", а теперь еще возможность покупки билета с помощью приложения.
Для покупки билета через сервис "Метро Москвы" нужно открыть личный кабинет приложения, нажать на "Купить билет" в разделе "Междугородние автобусы", выбрать направление, дату и нужный рейс. После этого необходимо заполнить все данные о пассажире и оплатить покупку.
В декабре прошлого года билеты на любые междугородние автобусы стало возможно приобрести в северном вестибюле станции столичного метро "Орехово" и на выходе к автовокзалу из метро "Саларьево". Кроме того, сообщалось, что купить билеты на междугородние автобусы можно и на онлайн-сервисах, в кассах автовокзалов и на Павелецком вокзале у выхода из метро к поездам.
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