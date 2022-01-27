Пассажирам стали доступны билеты со скидкой на "Сапсаны" на 23 февраля и 7 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пассажиры "Сапсанов" отправлением 23 февраля и 7 марта могут купить билеты по сниженной фиксированной цене, сообщается в телеграм-канале РЖД.

Цена зависит только от категории места, но не от спроса или даты покупки. К примеру, из Москвы в Санкт-Петербург можно купить место в экономическом классе за 1 898 рублей, а в Нижний Новгород – за 1 048 рублей.

Билеты по фиксированным ценам уже поступили в продажу.

Ранее сообщалось, что в России может появиться аналог Booking.com. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что сейчас власти развивают внутренний туризм: строят сотни новых гостиниц и комплексов для всесезонного отдыха в разных уголках России.

