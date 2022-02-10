На станциях МЦК появились 10 дополнительных турникетов для оплаты картой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Десять дополнительных турникетов с возможностью оплаты проезда банковской картой и виртуальной "Тройкой" установили на восьми станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что различные способы оплаты проезда внедряются в городе по поручению Сергея Собянина. Разнообразие вариантов позволяет снизить очереди в кассы метро, благодаря чему поездки на общественном транспорте в период пандемии становятся более безопасными.

"Сейчас на МЦК установлено 90 турникетов с возможностью оплаты банковской картой и виртуальной "Тройкой". А уже в этом году оборудуем для этого все турникеты метро и МЦК", – рассказал Ликсутов.

Он добавил, что в будущем на МЦК заработает система Face Pay, позволяющая оплачивать проезд бесконтактно, с помощью распознавания лица.

Дополнительные турникеты появились на станциях МЦК "Хорошево", "Стрешнево", "Коптево", "Окружная", "Бульвар Рокоссовского", "Соколиная Гора", "Верхние Котлы" и "Крымская". Отмечается, что на этих станциях с начала года вырос пассажиропоток или работал всего один турникет, позволяющий оплачивать проезд банковской картой и виртуальной "Тройкой".

Ранее Ликсутов рассказал о развитии транспортно-пересадочного узла "Нижегородская" после запуска БКЛ и МЦД-4. По его словам, ежедневный пассажиропоток здесь вырастет до 74 тысяч человек. ТПУ уже объединяет две линии метро, МЦК и железнодорожную станцию, которая будет частью МЦД-4. Вскоре он станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом Москвы.