Ликсутов заявил, что чат-бот московского метро Александра дала 1 млн ответов

09:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Чат-бот московского метро Александра предоставила один миллион ответов за все время работы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Александра начала работать в ноябре 2020 года. Чат-бот может оформить заявку на сопровождение, рассказать о пополнении "Тройки" и способах оплаты проезда.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что чат-бот в среднем отвечает за секунду.
"Большинство сложных вопросов решаются в день обращения, а в базе знаний более 2 000 ответов. С момента внедрения в конце 2020 года чат-бот Александра ответила уже более чем на один миллион запросов", – отметил Ликсутов.
Ранее людям нужно было звонить в контакт-центр или посещать сервисные центры "Московский транспорт" в случае возникновения вопросов. Теперь же Александра отвечает на сайтах столичного метро, Мосгортранса, в приложении "Метро Москвы". Чат-бот отвечает на вопросы о метро, МЦК, МЦД и трамваях. Не так давно Александра начала давать советы на тему наземного транспорта в тестовом режиме.
Сейчас чат-бот может рассказать о закрытых участках метро, найти забытые в транспорте вещи, прислать расписание поездов и автобусов. Вскоре Александра сможет рассказать, куда эвакуировали автомобиль, какие улицы входят в зону платной парковки и какова загруженность дорог.
Чаще всего у бота спрашивают, можно ли пополнить "Тройку" через интернет. На втором месте по популярности стоит вопрос о скорости поступления средств на транспортную карту, а на третьем – о причинах закрытия станции. В топ вопросов также вошел "Как перенести баланс между "Тройками"?"
Ранее Ликсутов рассказал, что ежедневный пассажиропоток транспортно-пересадочного узла "Нижегородская" после запуска Большой кольцевой линии метро и четвертого маршрута Московских центральных диаметров вырастет до 74 тысяч человек. По его словам, промышленный район вокруг станции постепенно приобретает комфортный и благоприятный характер.
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