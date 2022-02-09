Ликсутов рассказал о развитии ТПУ "Нижегородская" после запуска БКЛ и МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежедневный пассажиропоток транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская" после запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) вырастет до 74 тысяч человек, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Скоро на полную мощь заработает ТПУ "Нижегородская". Он уже объединяет две линии метро, МЦК и железнодорожную станцию, которая в будущем станет частью D4. И это все появилось всего за пять лет. Сейчас пассажиропоток ТПУ – 52 тысячи пассажиров в сутки, после запуска БКЛ и D4 будет 74 тысячи", – рассказал Ликсутов в своей колонке на сайте Транспортного комплекса.

По его словам, промышленный район вокруг станции постепенно приобретает комфортный и благоприятный характер. Ликсутов отметил, что здесь строятся детские сады, разбиваются парки, обустраиваются спортивные и игровые площадки.

"В 2016 году здесь была только станция МЦК. Потом по решению мэра Москвы мы передвинули железнодорожную станцию, построили кроссплатформенную станцию Некрасовской линии и строящейся БКЛ", – напомнил он.

Ликсутов добавил, что ТПУ "Нижегородская" станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в текущем году в столице продолжат интенсивно развивать наземное метро. В частности, завершится реконструкция и строительство 10 станций будущих третьего и четвертого Московских центральных диаметров.