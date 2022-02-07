Станция метро "Новослободская" откроется после реконструкции в I квартале 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Новослободская" столичного метрополитена откроется после ремонта уже в начале текущего года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Станция "Рижская" откроется летом, станция "Новослободская" уже скоро, в I квартале будет готова и откроется для пассажиров", – сообщил Ликсутов.

Вестибюль станции "Новослободская" закрыт для пассажиров с 21 ноября 2020 года. Сообщалось, что в ходе реконструкции заменят эскалаторный комплекс, а также отреставрируют сам вестибюль. В том числе восстановят уникальную систему освещения, сделанную в 1952 году.

Станция "Рижская" закрыта для пассажиров с августа 2020 года. Там также планируют отреставрировать вестибюль. Кроме того, после ремонта увеличится количество эскалаторов: их будет четыре.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в текущем году в столице продолжат интенсивно развивать наземное метро. В частности, завершится реконструкция и строительство 10 станций будущих третьего и четвертого Московских центральных диаметров.