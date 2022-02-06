Собянин рассказал о сокращении очередей в кассы метро в часы пик

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин объявил, что с 2010 года очереди в кассы Московского метрополитена в час пик значительно сократились. Об этом мэр Москвы написал на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Очереди в билетные кассы метро в час пик с 2010 года сократились более чем в 10 раз", – указал градоначальник.

По данным Департамента транспорта Москвы, уже в 2021 году в самое загруженное время на покупку билета уходило 1,6 минуты вместо 20 в прошлые годы. В распоряжении пассажиров также аппараты и терминалы по продаже проездных.

Оперативно билет можно приобрести в приложении "Метро Москвы". Также предлагается оплачивать проезд банковской картой на турникете, с помощью Face Pay и виртуальной картой "Тройка" – всего доступны 10 видов бесконтактной оплаты.

Глава ведомства Максим Ликсутов отметил, что снижение объемов печати бумажных билетов и чеков позволяет уменьшить вред окружающей среде. Отдельно глава Дептранса уточнил, что в Москве продолжат развивать современные способы оплаты.

По словам Сергея Собянина, дистанционными системами оплаты сегодня пользуются больше 70% пассажиров столичного метро.

Градоначальник в своей публикации также рассказал о работе сервиса перевозок "По пути", который функционирует в ТиНАО. Через приложение "Московский транспорт" пассажиры могут заказать небольшой автобус, который приезжает в отдаленные районы примерно за 15 минут.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за сокращения передвижений по городу количество машин на столичных дорогах сократилось на 400 тысяч в сутки по сравнению с декабрем 2021 года. Загруженность улиц уменьшилась до 5-6 баллов.