Сокращение автопотока на 400 тыс машин в сутки разгрузило дороги Москвы до 5–6 баллов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Из-за сокращения передвижений по городу количество машин на столичных дорогах сократилось на 400 тысяч в сутки по сравнению с декабрем 2021 года. Это разгрузило Москву до 5–6 баллов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"На этой неделе привычное время в пути от дома до работы на машине сократилось почти на треть. Это связано с тем, что часть ваших друзей и соседей работает в удаленном режиме и меньше передвигается по городу", – заявили в ведомстве.
Там пояснили, что на этой неделе по городу в среднем перемещается 2,7 миллиона уникальных автомобилей. Это всего на 15% машин меньше, чем в декабре 2021 года.
"Загруженность всех московских дорог сразу существенно упала с 8–9 до 5–6 баллов; 600 тысяч легковых машин приезжает сейчас из области, хотя в рабочие дни декабря было около 800 тысяч таких автомобилей", – добавили в Дептрансе.
Отмечается также, что для того, чтобы быть на работе в 8–9 часов утра, многим горожанам нужно встать в 6:00 и выехать из района в 7:00, поэтому примерно в одно время сразу большое количество людей оказывается в одной точке.
"В сегодняшних условиях хватило снижения трафика всего на 15%, чтобы на дорогах стало существенно свободнее! То есть, для свободного передвижения по городу нужно всего лишь примерно 450 тысяч водителей и пассажиров доехать до места назначения на городском транспорте. И это стало намного реальнее с учетом того, что с 2010 года в Москве открыто 160 станций метро, МЦК и МЦД с удобными интегрированными тарифами, так что количество пассажирских мест, новых маршрутов, пересадок выросло в разы", – подчеркнули в департамента транспорта.
Также в Дептрансе пояснили, что время в пути на городском транспорте снизилось, поэтому многим жителям города уже сейчас удобнее и быстрее доехать не на машине.
Как сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, по Мосскве ежедневно перемещаются больше 10–12 миллионов человек, и если бы все разом выехали на автомобилях, то дальше двора никто бы не уехал.
По его словам, задача властей – сделать городской транспорт таким, чтобы он был хорошей и достойной альтернативой личному транспорту: удобным, быстрым и безопасным.
"Ежегодно в Москве открывается около 10 станций метро, БКЛ – в ближайшие год–два полностью сомкнется, готовятся к запуску МЦД 3,4,5, запускаются новые поезда, развиваются альтернативные виды транспорта, чтобы люди пользовались общественным транспортом больше и больше и имели удобный и безопасный выбор", – заключил заммэра.
18 января Сергей Собянин продлил сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве. Он объяснил, что пока неизвестно, насколько штамм коронавируса "Омикрон" опасен для старшего поколения, поэтому домашний режим для людей старше 60 лет и хронически больных граждан продлится до 1 апреля текущего года.
На тот же срок было продлено требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
Пассажиропоток в транспорте Москвы за две недели снизился на 12%
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