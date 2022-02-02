Пассажиропоток в транспорте Москвы за две недели снизился на 12% – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние две недели число пассажиров в общественном транспорте Москвы сократилось на 12%. Это произошло после поручения мэра перевести сотрудников на дистанционный формат работы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Многие компании прислушались к рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина и перевели часть работников на удаленку. <...> В Московском транспорте мы также отправили на удаленным режим сотрудников, которые могут работать из дома", – отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, в метро пассажиропоток снизился на 11%. Более всего это заметно по станциям, расположенным вблизи бизнес-центров и вузов. Так, на станции "Кутузовская" пассажиров стало на 24% меньше, то же касается "Битцевского парка". Загруженность Нижегородской на МЦК упала на 20%.

На Московских центральных диаметрах число пассажиров сократилось на 16%. В частности, на 19% меньше пассажиров стало на Тушинской, а на станциях Одинцово и Савеловской этот показатель упал на 18%.

Наземным транспортом стали пользоваться на 8% меньше горожан. Частично разгрузились и столичные дороги: на прошлой неделе по ним проезжало в среднем на 30 тысяч меньше автомобилей, чем обычно.

18 января Сергей Собянин продлил сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве. Он объяснил, что пока неизвестно, насколько штамм коронавируса "Омикрон" опасен для старшего поколения, поэтому домашний режим для людей старше 60 лет и хронически больных граждан продлится до 1 апреля текущего года.

На тот же срок было продлено требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

