Число операторов горячей линии 122 увеличено до 7 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон" число операторов на горячей линии 122 увеличено до 7 тысяч. Такое поручение дал Сергей Собянин, теперь операторов втрое больше, чем две недели назад, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эти люди круглосуточно консультируют горожан по вопросам оказания медицинской помощи, записывают на прием к врачу, а с 07:00 до 00:00 принимают заявки на вызов врача на дом. В экстренных случаях операторы адресуют звонки в скорую помощь. Помимо них, обращения принимают прошедшие обучение волонтеры.

За последние две недели также возросло число каналов связи на линии 122. Оно увеличилось более чем в четыре раза – с 5 до 21 тысячи. Благодаря этому удается выдерживать большой поток одновременных звонков, горожанам становится легче дозвониться до службы.

На линии работает голосовой помощник. Он уточняет у звонящего ситуацию и передает информацию оператору. Последний сразу понимает состояние обратившегося и быстрее оказывает помощь – ему остается только зарегистрировать вызов врача или передать звонок в скорую. Таким образом, за смену оператор может принять в несколько раз больше вызовов и помочь большему числу горожан.

Тем, кто не дождался ответа специалиста из-за высокой нагрузки на линию, операторы перезвонят. Для обратного звонка заявителям ничего делать не нужно, система сама найдет звонки, оставшиеся без ответа, и добавит их в базу операторов для обзвона.

Только за последнюю неделю операторы перезвонили горожанам свыше 25 тысяч раз, а с декабря 2020 года они совершили более 150 тысяч звонков тем, кто не дождался ответа на линии.

Единая медицинская справочная служба 122 работает с октября 2019 года на базе общегородского контакт-центра Москвы. Звонки, поступающие в службу 122, обрабатываются как операторами, так и с помощью искусственного интеллекта.

Ранее Собянин объявил о продлении до 1 апреля сроков действия домашнего и удаленного режимов в Москве. Он предупредил, что жителям столицы предстоит пережить несколько сложных недель. При этом он напомнил, что Москва справилась с предыдущими волнами пандемии.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается доминирование "Омикрон"-штамма коронавируса.