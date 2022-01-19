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Общество

10:11

В Госдуме заявили, что в РФ не планируют введение новых ограничений из-за COVID-19

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России не планируется вводить новые законодательные ограничения из-за коронавируса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

По его словам, ситуация с коронавирусом в стране управляемая.

"Все, что введено, этого достаточно. Ситуация управляемая, в принципе мы готовы", – цитирует Хубезова РИА Новости.

Ранее Хубезов заявил, что пока рано говорить об улучшении ситуации с "Омикрон"-штаммом, так как Россия находится только в начале пятой волны. По его словам, пока рано говорить о снижении заболеваемости в начале февраля.

Он отметил, что это слишком оптимистичный прогноз. Хубезов подчеркнул, что расслабляться пока не стоит.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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