В ГД заявили, что говорить об улучшении ситуации с "Омикрон"-штаммом в России пока рано

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Пока рано говорить об улучшении ситуации с "Омикрон"-штаммом, так как Россия находится только в начале пятой волны. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
По его словам, пока рано говорить о снижении заболеваемости в начале февраля.
"Наверное, это слишком оптимистичный прогноз. Скорее всего, будет не так. Расслабляться здесь нельзя", – приводит слова Хубезова РИА Новости.
За последние сутки в России подтвердили 30 726 новых случаев коронавируса. В 5 018 из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрировано 10 834 260 случаев коронавирусной инфекции.
На Москву пришлось 7 529 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 4 132, на Московскую область – 3 388, на Краснодарский край – 718, на Ростовскую область – 539, на Свердловскую область – 537, на Ставропольский край – 509, на Пермский край – 448, на Воронежскую область – 406, на Республику Саха (Якутия) – 405, на Красноярский край – 379.
В Москве ожидается рост заболевших коронавирусом из-за штамма "Омикрон"
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