В Общественной палате рассказали о январских фейках о COVID-19

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Около 500–800 фейков о коронавирусе выявили в январе. Чаще всего россиян пугают локдауном и введением QR-кодов. Об этом РИА Новости рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

По его словам, в интернете много фейков о том, что с 1 февраля из-за распространения "Омикрон"-штамма в стране вновь введут локдаун. Также россиян пугают обязательной вакцинацией подростков.

"На фоне этого хочу обратить внимание, что иностранные эксперты, международная сеть проверки фактов, а в нее входят 80 организаций по всему миру, официально заявили, что YouTube – это главный источник распространения фейков в Сети. Отправили открытое письмо гендиректору компании, требуя положить конец распространению всех этих фейковых роликов, в которых уже третий год подряд рассказывают небылицы о коронавирусе и о способе защититься", – рассказал Малькевич.

Ранее исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета оценили, когда в РФ наступит пик заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса. По мнению специалистов, наибольшее число заражений придется на 22 января. В официальной статистике это отразится ориентировочно 5 февраля.

