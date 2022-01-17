В Общественной палате рассказали о январских фейках о COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 500–800 фейков о коронавирусе выявили в январе. Чаще всего россиян пугают локдауном и введением QR-кодов. Об этом РИА Новости рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.
По его словам, в интернете много фейков о том, что с 1 февраля из-за распространения "Омикрон"-штамма в стране вновь введут локдаун. Также россиян пугают обязательной вакцинацией подростков.
"На фоне этого хочу обратить внимание, что иностранные эксперты, международная сеть проверки фактов, а в нее входят 80 организаций по всему миру, официально заявили, что YouTube – это главный источник распространения фейков в Сети. Отправили открытое письмо гендиректору компании, требуя положить конец распространению всех этих фейковых роликов, в которых уже третий год подряд рассказывают небылицы о коронавирусе и о способе защититься", – рассказал Малькевич.
Ранее исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета оценили, когда в РФ наступит пик заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса. По мнению специалистов, наибольшее число заражений придется на 22 января. В официальной статистике это отразится ориентировочно 5 февраля.
В России ожидается мощный всплеск заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели
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