В Пекине не исключили, что первый случай "Омикрона" в городе связан с посылкой

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Власти Пекина не исключают, что выявленный 15 января случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" связан с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний Пекина.

"Первый случай заражения "Омикроном" был выявлен в Пекине 15 января. Заболевшей оказалась жительница района Хайдянь на северо-западе города, за последние 14 дней она не выезжала из Пекина, однако ездила в другие районы города, где в настоящее время также проводятся тесты и проверки тех, кто мог контактировать с зараженной", – говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что 11 января получила посылку из Канады. Специалисты взяли пробы с внешней упаковки, внутренней стороны посылки и сопроводительных документов. Некоторые из них дали положительный результат на штамм "Омикрон". Также тесты сдали восемь человек, контактировавших с посылкой, их результаты оказались отрицательными.

Специалисты центра призвали жителей свести к минимуму покупки за границей, а также почтовые получения. В случае если посылку все же нужно получить, специалисты рекомендуют надевать перчатки и маски при любом контакте с ней, открывать ее на открытом воздухе и не нести внешнюю упаковку в дом.

Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса в большей степени отличается от предыдущих вариантов. Он отметил, что заразность нового штамма вируса заметно возросла, при этом патогенность и летальность снизились.

До этого в Роспотребнадзоре призвали не считать "Омикрон" легким заболеванием. Как подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная, совокупные показатели смертности от нового штамма за рубежом высокие. По словам специалиста, для борьбы с новой разновидностью инфекции достаточно соблюдать предыдущие рекомендации врачей.

