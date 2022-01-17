В Пекине не исключили, что первый случай "Омикрона" в городе связан с посылкой

10:28
Фото: AP Photo/Andy Wong
Власти Пекина не исключают, что выявленный 15 января случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" связан с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний Пекина.
"Первый случай заражения "Омикроном" был выявлен в Пекине 15 января. Заболевшей оказалась жительница района Хайдянь на северо-западе города, за последние 14 дней она не выезжала из Пекина, однако ездила в другие районы города, где в настоящее время также проводятся тесты и проверки тех, кто мог контактировать с зараженной", – говорится в сообщении.
Женщина рассказала, что 11 января получила посылку из Канады. Специалисты взяли пробы с внешней упаковки, внутренней стороны посылки и сопроводительных документов. Некоторые из них дали положительный результат на штамм "Омикрон". Также тесты сдали восемь человек, контактировавших с посылкой, их результаты оказались отрицательными.
Специалисты центра призвали жителей свести к минимуму покупки за границей, а также почтовые получения. В случае если посылку все же нужно получить, специалисты рекомендуют надевать перчатки и маски при любом контакте с ней, открывать ее на открытом воздухе и не нести внешнюю упаковку в дом.
Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса в большей степени отличается от предыдущих вариантов. Он отметил, что заразность нового штамма вируса заметно возросла, при этом патогенность и летальность снизились.
До этого в Роспотребнадзоре призвали не считать "Омикрон" легким заболеванием. Как подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная, совокупные показатели смертности от нового штамма за рубежом высокие. По словам специалиста, для борьбы с новой разновидностью инфекции достаточно соблюдать предыдущие рекомендации врачей.
В России ожидается мощный всплеск заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: