Вирусолог Чумаков назвал главные отличия "Омикрон"-штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Омикрон"-штамм коронавируса в большей степени отличается от предыдущих вариантов. Об этом заявил вирусолог Константин Чумаков в эфире "Радио России".

Он отметил, что заразность нового варианта вируса заметно возросла, при этом патогенность и летальность вируса снизились. Кроме того, новый штамм коронавируса стал затрагивать больше молодых людей, у которых болезнь протекает легче.

"В то время как раньше примерно два процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1 процента", – сказал Чумаков.

По словам вирусолога, у зараженных "Омикрон"-штаммом возникает головная боль, насморк, раздражение в носу и кашель. При этом заболевшие новым вариантом обычно не теряют обоняние.

Чумаков также рассказал, что ни одна пандемия еще не длилась дольше двух–трех лет.

За последние сутки в России подтвердили 27 179 новых случаев коронавирусной инфекции. В 4 015 (14,8%) из них болезнь протекала без клинических проявлений. От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 723 человека, за весь период пандемии – 320 634. Выздоровели между тем 26 584 пациента, а за все время – 9 835 884.

На Москву пришлось 6 555 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 3 314, на Московскую область – 2 589, на Нижегородскую область – 736, на Свердловскую область – 612, на Краснодарский край – 561, на Ростовскую область – 449. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Калмыкии и Туве (0,06%), Ульяновской области (0,09%), а также в Крыму, Костромской и Оренбургской областях (0,1%).

