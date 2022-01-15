В России выявили 27 179 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 27 179 новых случаев коронавирусной инфекции. В 4 015 (14,8%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

На Москву пришлось 6 555 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 3 314, на Московскую область – 2 589, на Нижегородскую область – 736, на Свердловскую область – 612, на Краснодарский край – 561, на Ростовскую область – 449. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Калмыкии и Туве (0,06%), Ульяновской области (0,09%), а также в Крыму, Костромской и Оренбургской областях (0,1%).

От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 723 человека, за весь период пандемии – 320 634. Выздоровели между тем 26 584 пациента, а за все время – 9 835 884.

Всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 774 304 случая коронавируса.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зафиксировали 783 случая инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". 53% из них, по ее словам, приходится на Москву. В целом с 10 января заболеваемость "Омикроном" увеличилась в 2,6 раза.

