В Минздраве РФ назвали регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован на Чукотке и в Белгородской области, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"Лидеры у нас – это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область – там уже за 90%", – приводит слова Гриднева с Гайдаровского форума РИА Новости.

Ранее Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 63,2%.

При этом, по ее словам, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Камчатском и Ставропольском крае сохраняется достаточно сложная ситуация и практически не меняющиеся показатели коллективного иммунитета.

За последние сутки в России подтвердили 23 820 новых случаев коронавируса. В 3 547 (14,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Туве, Калмыкии и Ульяновской области.

