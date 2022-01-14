В Минздраве РФ назвали регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован на Чукотке и в Белгородской области, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
"Лидеры у нас – это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область – там уже за 90%", – приводит слова Гриднева с Гайдаровского форума РИА Новости.
Ранее Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 63,2%.
При этом, по ее словам, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Камчатском и Ставропольском крае сохраняется достаточно сложная ситуация и практически не меняющиеся показатели коллективного иммунитета.
За последние сутки в России подтвердили 23 820 новых случаев коронавируса. В 3 547 (14,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Туве, Калмыкии и Ульяновской области.
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