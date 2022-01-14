В ГД объяснили решение отложить законопроект о QR-кодах для доработки

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал предложение правительства и партии "Единая Россия" отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Об этом сообщает RT.

По его словам, причиной такого решения стало глобальное народное обсуждение.

"Тесное взаимодействие общества, Государственной думы, партии и правительства позволили принять именно такое решение, оно непосредственно связано с эпидемиологической ситуацией, которая мониторится каждый день и каждый час в режиме онлайн", – рассказал депутат.

Шхагошев подчеркнул, что это тонкий вопрос, требующий отточенности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, принятый Госдумой в первом чтении законопроект готовился в связи с распространением штамма "Дельта", однако в настоящее время это будут новые вызовы.

