Власти РФ сохранят возможность доступа в общественные места по ПЦР-тесту

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Российские власти сохранят возможность доступа в общественные места по ПЦР-тесту после 1 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Данная поправка к законопроекту о QR-кодах будет внесена 14 января. Она даст возможность людям без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту. При этом рассмотрение самого законопроекта решено отложить.

Также Голикова уточнила, что Минздрав РФ сможет устанавливать сроки действия сертификата тех людей, которые имеют противопоказания к прививке, а военнослужащие получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.

Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ 12 ноября 2021 года. Предполагалось, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Однако позднее законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было принято в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

16 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке, документу, подтверждающему перенесенный коронавирус, или медотводу от вакцинации. При этом мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.

Позднее законопроект повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РФ для обсуждения ко второму чтению.

