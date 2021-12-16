Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы и правительство РФ

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Законопроект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РФ для обсуждения ко второму чтению. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан", – отметил он.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке, документу, подтверждающему перенесенный коронавирус, или медотводу от вакцинации. При этом мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.

Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ 12 ноября. Предполагалось, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Однако позднее законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было принято в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

В то же время комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. По мнению депутатов, эпидемиологическая обстановка сейчас вызывает беспокойство.

