Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы и правительство РФ

Фото: ТАСС/Максим Киселев
Законопроект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РФ для обсуждения ко второму чтению. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан", – отметил он.
16 декабря Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке, документу, подтверждающему перенесенный коронавирус, или медотводу от вакцинации. При этом мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.
Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ 12 ноября. Предполагалось, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Однако позднее законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было принято в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.
В то же время комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. По мнению депутатов, эпидемиологическая обстановка сейчас вызывает беспокойство.
Госдума в I чтении приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: