Госдума в I чтении приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах. В пленарном заседании приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Согласно проекту закона, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Вводится особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них разработали специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.

Порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, разработает главный санитарный врач РФ. Им также по-прежнему надо иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в правительстве заявили, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Россияне, не имеющие современного телефона с доступом к интернету и не имеющие доступа к порталу госуслуг, смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 в МФЦ. Закон о QR-кодах не коснется детей.

Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Позже законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было принято в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

В то же время комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. По мнению депутатов, эпидемиологическая обстановка сейчас вызывает беспокойство.

