В России выявили 28 486 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За минувшие сутки в России подтвердили 28 486 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 089 из них болезнь протекает без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
На Москву пришлось 3 322 случая, на Санкт-Петербург – 1 992, на Московскую область – 1 262, на Красноярский край – 726, на Краснодарский край – 708, на Пермский край – 660, на Ростовскую область – 655, на Нижегородскую область – 638. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Калмыкии и Тыве – по 0,05%, Удмуртии – 0,13%, на Алтае – 0,14%.
От последствий COVID-19 за последние 24 часа умерли 1 133 человека, а за весь период пандемии – 294 024. Выздоровели за сутки 37 155 человек, за все время – 8 876 788. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 10 131 646 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1%. Наибольший в этом плане показатель зафиксирован в Севастополе – 80%. Уровень коллективного иммунитета свыше 72% наблюдается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Чукотском автономном округе, республиках Карелия и Тыва.
Москвичи смогут получить QR-код при наличии антител к коронавирусу
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