Московским школам рекомендовано уйти на зимние каникулы с 27 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичным школам рекомендовано уйти на новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.

Решение примут сами учебные учреждения на заседаниях управляющих советов.

Отмечается, что для учащихся начальных классов в период с 27 по 30 декабря организуют дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжат работать штатно.

"Данная мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе", – заявили в департаменте образования и науки.

В ведомстве подчеркнули, что продление осенних каникул оказалось эффективной мерой. Это позволило разорвать цепочки распространения COVID-19 среди школьников. В частности, с середины ноября число классов на карантинах в несколько раз уменьшилось по сравнению с данными за октябрь.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что снижение заболеваемости коронавирусом в России не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель. Она подчеркнула, что отсутствие значимой динамики наблюдается в 24 регионах страны. При этом снижение количества заражений отмечается в 56 субъектах России.

