Голикова заявила, что показатели снижения заболеваемости COVID-19 в РФ неустойчивы

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Снижение заболеваемости коронавирусом не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Он подчеркнула, что отсутствие значимой динамики наблюдается в 24 регионах страны. При этом снижение количества заражений отмечается в 56 субъектах России.

"Но это снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель в ретроспективе. Мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение. На прошлой неделе было увеличение количества регионов, где идет повышение заболеваемости, на этой – снижение", – подчеркнула Голикова.

Ранее вице-премьер заявила, что один пациент, инфицированный штаммом коронавируса "Омикрон", может заразить трех и более человек. У варианта коронавируса "Дельта" этот показатель составляет 0,8. По словам Голиковой, "Омикрон" обнаружен уже в 74 странах мира.

