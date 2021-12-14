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Владимир Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте перед Новым годом. Об этом он сказал на совещании с членами правительства РФ.

Президент отметил, что данный процесс создаст дополнительные проблемы для граждан.

Накануне законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было выработано в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

В то же время комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект, направленный на использование QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в общественных местах. По мнению депутатов, настоящая эпидемиологическая обстановка вызывает беспокойство.

