Введение норм о QR-кодах может не потребоваться при улучшении эпидситуации – Пискарев

Применение норм о QR-кодах в общественных местах может не потребоваться, если санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране начнет улучшаться. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Задача главная ведь не в том, чтобы людей ограничить, нет. Это защитные меры против распространения опасной для жизни и здоровья инфекции, только это. Как будет ситуация исправляться, может быть, и не потребуется введения мер защитных", – цитирует его ТАСС.

Пискарев отметил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах не успеют принять до конца текущего года. Он объяснил, что, даже если депутаты поддержат его в ходе первого чтения 16 декабря, он уйдет в рассылку на месяц для получения предложений ко второму чтению.

В ноябре текущего года правительство РФ внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

В понедельник, 13 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах в транспорте будет снят с обсуждения для дальнейшей доработки.

