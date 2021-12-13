Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения – Володин

Москва 24/Антон Великжанин

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", – подтвердил Володин.

Он пояснил, что данное решение было выработано в результате диалога Государственной Думы с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

При этом глава СПЧ предложил выдавать QR-коды всем людям с высоким титром антител. Кроме того, Валерий Фадеев выступил за дополнение законопроектов о применении QR-кодов в общественных местах и на транспорте положением, допускающим посещение таких мест при наличии отрицательного ПЦР-теста.