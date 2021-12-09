В Кремле прокомментировали необходимость введения QR-кодов для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать о вероятности введения QR-кодов для детей 12–18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса.

"Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы вы его задали в Оперативный штаб в правительстве", – процитировало представителя Кремля РИА Новости.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины.

С начала года в России зафиксировали более 570 тысяч случаев заражения детей до 17 лет COVID-19, что составляет 9,5% от всех случаев заражения вирусом. Данные привел замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

