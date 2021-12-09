Более 570 тыс случаев заражения детей коронавирусом зафиксировали в РФ с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала года в России зафиксировали более 570 тысяч случаев заражения детей COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.
"В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тысяч случаев коронавируса у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев коронавируса за указанный период", – сказал Салагай на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Ранее британский врач Дэвид Ллойд заявил, что у детей, заразившихся "Омикрон"-штаммом коронавируса, может появляться сыпь. По словам медика, до 15% несовершеннолетних пациентов сталкивались с необычной сыпью.
При этом основными симптомами "Омикрон"-штамма являются температура до 38 градусов и выше, кашель, головная боль, выраженная слабость, снижение аппетита, рассказали в Роспотребнадзоре.
Новые штаммы коронавируса все активнее атакуют детей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: