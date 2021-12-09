Более 570 тыс случаев заражения детей коронавирусом зафиксировали в РФ с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала года в России зафиксировали более 570 тысяч случаев заражения детей COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.

"В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тысяч случаев коронавируса у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев коронавируса за указанный период", – сказал Салагай на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее британский врач Дэвид Ллойд заявил, что у детей, заразившихся "Омикрон"-штаммом коронавируса, может появляться сыпь. По словам медика, до 15% несовершеннолетних пациентов сталкивались с необычной сыпью.

При этом основными симптомами "Омикрон"-штамма являются температура до 38 градусов и выше, кашель, головная боль, выраженная слабость, снижение аппетита, рассказали в Роспотребнадзоре.

